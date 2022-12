„Baphomets Fluch: The Director’s Cut“ ist aktuell bei GOG.com kostenlos

Derzeit beschenkt der Epic Games Store täglich seine Nutzer mit einem neuen Gratis-Spiel. Doch wer kostenlose Spiele mitnehmen möchte, wird auch anderswo fündig. In diesem Fall ist es die Plattform von CD Projekt RED („The Witcher 3: Wild Hunt“), GOG.com, die gratis einen Adventure-Klassiker raushaut. Konkret handelt es sich dabei um den Titel „Baphomets Fluch“ alias „Broken Sword“ im aufpolierten Director’s Cut.

Das Spiel kommt ohne DRM-Maßnahmen aus, was dann vielleicht auch für einige PC-Gamer ein zusätzlicher Bonus ist. Der Titel ist komplett auf Deutsch mit entsprechenden Texten und der deutschen Synchronisation spielbar. Ursprünglich erschien dieses Adventure 1996 für den PC und die erste Sony PlayStation. Als Entwickler fungierte das französische Studio Revolution Software. Aufgrund des großen Erfolgs folgten vier Sequels. Der letzte Teil, „Baphomets Fluch 5: Der Sündenfall“ ist 2013 erschienen.

Wer nun die Wurzeln dieser Adventure-Reihe vollkommen kostenlos erleben will, kann „Baphomets Fluch: The Director’s Cut“ aktuell bei GOG.com noch bis morgen mitnehmen. Wir können das Spiel aufgrund der charmanten Charaktere und des hervorragenden Wortwitzes definitiv empfehlen. Die Rätsel sind vom Schwierigkeitsgrad her eher im Mittelfeld angesiedelt und stets logisch. Wir wünschen viel Spaß beim Zocken!

Quelle: GOG.com