Apple iPhone SE: Möglicherweise Einstellung der Reihe

Apple könnte ab zukünftig auf neue iPhone SE verzichten. Zu diesem Ergebnis kommt jedenfalls der auf Apple-Produkte spezialisierte Analyst Ming-Chi Kuo. Die Begründung? Bisher hätten sich die günstigeren, technisch unterlegenen iPhone-Modelle stets schlechter verkauft, als von Apple erhofft. Betroffen waren davon beispielsweise schon die iPhone SE der 3. Generation, das iPhone 13 mini oder auch zuletzt das iPhone 14 Plus.

Anzeige

Sollte Apple das Apple iPhone SE der vierten Generation dennoch ins Auge fassen, rechnet Kuo mit einer Verschiebung auf 2024. Bedenken gebe es laut Kuo auch, weil die Herstellungskosten für das Gerät aufgrund der aktuellen Lieferengpässe und Wirtschaftskrise unverhältnismäßig hoch ausfallen könnten. Apple müsste das Smartphone dann teurer verkaufen als Vorgängermodelle, was Kunden abschrecken könnte, oder eine Einbuße bei den Gewinnmargen hinnehmen – wofür Apple wiederum nicht gerade bekannt ist.

Am Ende gilt es für Apple also derzeit abzuwägen, ob ein Apple iPhone SE der 4. Generation bei den aktuellen Marktbedingungen und Kundenwünschen Sinn ergibt. Viele Zeichen deuten für den Hersteller aus Cupertino wohl auf ein „Nein“ hin. Der Verzicht auf ein neues iPhone SE könnte Apple helfen, Ressourcen anderweitig zu verwenden. So muss sich auch dieser Hersteller auf eine Rezession im Jahr 2023 vorbereiten.

Quelle: Ming-Chi Kuo (Twitter)