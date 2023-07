AMD Ryzen 5 7500F: Neuer Prozessor ohne integrierte GPU

AMD plant mit dem neuen Prozessor Ryzen 5 7500F offensichtlich ein neues Modell, das ohne eine integrierte GPU auskommen muss. Der Sechskerner soll angeblich sogar noch diese Woche in den Handel kommen. Im Namensschema würde man sich damit Intel angleichen: Deren Core-Prozessoren der F-Serie arbeiten ebenfalls ohne integrierte Grafikeinheit.

Als Taktraten stehen 3,7 GHz Basis- und 5 GHz Boost-Takt im Raum – jeweils 100 MHz geringer als beim AMD Ryzen 5 7600. Was den Preis angeht, so listen erste Händler den Chip nur knapp unterhalb des soeben erwähnten Ryzen 6 7600. Der Preis könne bei uns also zwischen 210 und 220 Euro betragen. Dabei ist aber vorausgesetzt, dass der neue AMD Ryzen 5 7500F überhaupt weltweit erscheint.

So ist natürlich auch denkbar, dass AMD den Chip am Ende nur für den asiatischen Markt vorgesehen hat. Hier müssen wir abwarten. Der Preis müsste sicherlich mehr Abstand zum AMD Ryzen 5 7600 aufwiesen, um attraktiv zu sein. Dann würde vielleicht mancher Anwender, der ohnehin eine dedizierte Grafikkarte einsetzen möchte, den Kauf abwägen.

Quelle: Videocardz