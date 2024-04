Roborock S8 MaxV Ultra: Premium-Saug- und Wischroboter startet in Deutschland

Der Roborock S8 MaxV Ultra ist ein neuer Premium-Saugroboter bzw. -Wischroboter, der heute in Deutschland startet. Vorgestellt worden, ist dieses Modell bereits im Januar 2024 auf der CES 2024. Der Haushaltshelfer bringt eine ausfahrbare Seitenbürste (FlexiArm) mit, um Ränder und Ecken besser zu erreichen. Laut dem Hersteller gelangt er so bis auf 1,68 mm an Kanten heran. Zudem soll er über sein System “Extra Edge Spinning Mopp” auch bis zum Rand wischen.

Auch die Navigation und Schmutzerkennung sei verbessert worden, sodass der Roborock S8 MaxV Ultra besonders gründlich reinige. Verbaut ist auch eine RGB-Kamera mit “Reactive 2.0 AI”-Hinderniserkennung, wodurch der Roborock S8 MaxV Ultra Hindernisse und Haustiere zuverlässig erkennen soll. Die integrierte Kamera kann in Kombination mit Mikrofonen auch für Sprach- und Videochats herhalten. Hier kommt nicht nur der hauseigene Sprachassistent Rocky ins Spiel, es werden auch Amazon Alexa, Apple Siri und Google Home unterstützt.

Bei einem Premium-Modell wie dem Roborock S8 MaxV darf natürlich auch eine Entleerungs- und Reinigungsstation nicht fehlen. Diese kann den Staubbehälter leeren und beinhaltet Behälter für Frisch- und Schmutzwasser. Die Wischmopps werden mit 60° heißem Wasser gereinigt und mit warmer Luft getrocknet. Es gibt sogar optional eine Variante mit Wasseranschluss, um noch weniger manuelle Eingriffe zu erfordern.

Der Roborock S8 MaxV Ultra ist ab sofort bei Media Markt und Saturn in den Farben Schwarz oder Weiß zum Einführungspreis von 1.399,00 Euro (1.499,00 UVP) oder in der Variante mit Wasseranschluss in Weiß für 1.599,00 Euro (UVP) im Store oder Online erhältlich.

Roborock S8 MaxV Ultra – Technische Eckdaten