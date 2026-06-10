HP & Ferrari mit limitierten Luxus-Notebook für Sammler & Enthusiasten

HP hat gemeinsam mit Ferrari den „HP Limited Edition Scuderia Ferrari AI PC“ vorgestellt – ein exklusives Premium-Notebook, das moderne KI-Hardware mit der Designsprache des legendären italienischen Sportwagenherstellers verbinden soll. Mit weltweit lediglich 4999 nummerierten Exemplaren richtet sich das Gerät klar an Sammler, Ferrari-Fans und Nutzer, die Wert auf Exklusivität legen. Die Markteinführung erfolgt am 12. Juni 2026 zu einem Preis von 5599 US-Dollar.

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Laut HP ist das Projekt das Ergebnis einer nahezu zweijährigen Zusammenarbeit zwischen den HP-Design- und Engineering-Teams sowie dem Ferrari Design Studio. Ziel war es demnach nicht, lediglich ein bestehendes Notebook mit Ferrari-Logos zu versehen, sondern zentrale Design- und Konstruktionsprinzipien der Marke in ein PC-Konzept zu übertragen.

Das Ergebnis fällt entsprechend auffällig aus: Das Gehäuse wird aus CNC-gefrästem Aluminium gefertigt und trägt die Ferrari-Farbe „Rosso Magma“. Besonders ungewöhnlich ist die Unterseite des Notebooks, die Karbonfaser mit Corning Gorilla Glass kombiniert. Durch die transparente Konstruktion werden Teile der internen Architektur und des Kühlsystems sichtbar – ein gestalterischer Verweis auf Ferraris Tradition, technische Komponenten bewusst in Szene zu setzen.

Im Inneren arbeitet ein Intel Core Ultra X7 358H Prozessor in Kombination mit einer Intel Arc B390 Grafikeinheit. HP spricht von einer KI-Leistung von bis zu 180 TOPS, womit das System für lokale KI-Anwendungen, Content-Erstellung, produktive Workloads und Gaming ausgelegt sein soll. Zur weiteren Ausstattung gehören ein 3K Tandem OLED+ Touchscreen, bis zu 64 GByte LPDDR5X RAM, eine 1-TByte-SSD, Wi-Fi 7, Thunderbolt-4-, USB-A-, HDMI- und Audio-Anschlüsse sowie eine RGB-Tastatur mit anpassbaren Beleuchtungseffekten.

Der OLED-Bildschirm soll besonders hohe Helligkeitswerte, starke Kontraste und eine präzise Farbdarstellung bieten. Ferrari-exklusive Hintergrundbilder ergänzen die Softwareseite des Projekts.

Ein zentrales Entwicklungsthema war die Thermik. Das Notebook verfügt über mehr als 2000 präzisionsgefertigte Mikroperforationen in der Glasstruktur, die gemeinsam mit dem Kühlsystem für einen verbesserten Luftstrom sorgen sollen. Ergänzt wird dies durch ein dreidimensionales Lamellen-Design, das optisch an Ferrari-Lufteinlässe erinnert. Auch weitere Details unterstreichen den Premium-Anspruch: Eine vollständige Glas-Handballenauflage, ein beleuchteter haptischer Touchpad-Rahmen sowie sichtbare Kühlkomponenten sollen Technik und Design stärker miteinander verschmelzen lassen.

Zum Lieferumfang gehört eine von Poltrona Frau gefertigte Ledertasche aus demselben italienischen Leder, das auch in Ferrari-Fahrzeugen zum Einsatz kommt. Darüber hinaus wurde eine spezielle Verpackung entwickelt, die das Unboxing-Erlebnis bewusst in den Mittelpunkt stellt. Jedes Gerät trägt zudem eine individuelle Seriennummer. Für die Sicherheit sorgt HP Wolf Security for Business, das Hardware-basierte Schutzmechanismen gegen moderne Cyberangriffe bereitstellt.

Der HP Limited Edition Scuderia Ferrari AI PC ist zweifellos eines der ungewöhnlichsten Notebook-Projekte des Jahres 2026. Während Design, Materialwahl und Exklusivität klar auf den Luxusmarkt abzielen, dürfte die technische Ausstattung angesichts des Verkaufspreises von 5599 Dollar für Diskussionen sorgen. Branchenbeobachter weisen darauf hin, dass der Fokus stärker auf Design, Markenwert und Sammlerstatus als auf maximaler Rechenleistung liegt.

Quelle: HP