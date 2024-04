Epic Games Store: Ab sofort sind “The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition” und “Thief” gratis

Im Epic Games Store sind in dieser Woche gleich zwei Spiele kostenlos. So können sich Interessierte unter anderem das Rollenspiel “The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition” sichern. Hier handelt es sich um eine überarbeitete Version des Action-RPGs von Obsidian Entertainment, welche direkt alle DLCs enthält. Obendrein hat man die Technik etwas angepasst, auch wenn manche Elemente davon umstritten sind.

“The Outer Worlds” erinnert an frühere Rollenspiele von Obsidian Entertainment wie “Fallout: New Vegas”. Allerdings bietet der Titel keine zusammenhängende, offene Welt, sondern einzelne Planeten mit größeren Arealen. Auch hier mischen die Entwickler jedoch bittere Ironie mit Humor und Science-Fiction.

Wiederum ist “Thief” aus dem Jahr 2014 ein Reboot der Stealth-Serie. Der Spieler verkörpert den Meisterdieb Garrett und nutzt dessen unterschiedliche Fähigkeiten aus, um in einer düsteren Fantasy-Stadt die Reichen zu bestehlen. In unterschiedlichen Levels lassen sich verschiedene Strategien entwickeln, um am Ende möglichst im Schatten zu bleiben und erfolgreich zu sein.

Wer an diesen Titeln keinen Gefallen findet, kann bis zum nächsten Donnerstag ausharren. Dann wird es wieder einen fliegenden Wechsel geben und um 17 Uhr stoßen neue Gratis-Spiele zum Epic Games Store hinzu.

