Sommeraktion: Office 2021 für 33 & Win 11 für 10,18 Euro

Der Herbst steht vor der Tür, aber noch läuft die Sommeraktion bei einem der bekannten Lizenzhändler. Dabei sind vor allem Windows 11 und Office 2021 weiterhin deutlich reduziert zu bekommen, wozu auch das entsprechende Bundle gehört. Zudem wird auch andere Microsoft-Software durch unsere Rabattcodes 40 oder sogar 62 Prozent billiger.

Anzeige

Die Betriebssysteme und die populären Office-Pakete von Microsoft kann man bekanntlich nicht nur im Laden oder Online-Shop auf DVD kaufen, sondern auch direkt bei Microsoft herunterladen (Windows 11 hier). Man benötigt aber noch einen Lizenzschlüssel zur offiziellen Aktivierung bzw. Registrierung und dafür gibt es neben den offiziellen Kanälen einige Anbieter von OEM-Keys.

Jetzt hat uns der bekannte Lizenzhändler MMORC für seinem neuen „2025 Windows 11 & Office 2021 Summer Big Sale!“ wieder einmal verschiedene Rabattcodes zur Verfügung gestellt, mit denen viele Lizenzschlüssel mindestens 40 und einige sogar 62 Prozent günstiger werden!

Das aktuelle Windows 11 Professional“ bietet u.a. eine frische Benutzeroberfläche und eine verbesserte Microsoft-Teams-Integration, um auch von Zuhause aus einfacher und schneller mit Kollegen, Verwandten und Freunden per Videokonferenz in Verbindung zu bleiben. Windows 11 kann direkt bei Microsoft in verschiedenen Formaten wie als ISO-Datei für eine DVD oder einen USB-Stick oder auch per Installationsassistent heruntergeladen und aufgespielt werden. Nach Installation wird aber auch bei Windows 11 Pro ein Lizenzschlüssel benötigt und diesen gibt es bei MMORC statt der regulären 179 Euro vergünstigt für 26,79 Euro. Zuvor hatte der Händler lediglich Rabattcodes mit 45 Prozent Nachlass für Betriebssysteme zur Verfügung gestellt, aber jetzt wird Windows 11 Pro mit unserem Rabattcode „HUU62“ sogar 62 Prozent günstiger, sodass es damit nur noch 10,18 Euro kostet!

Passend zum neuen Betriebssystem hat Microsoft auch Office 2021 als Nachfolger der 2016er und 2019er Versionen vorgestellt. Wie die Vorgänger ist das neue Office-Paket ebenfalls ein Einzelkauf ohne Abo und enthält Word 2021, Excel 2021 sowie PowerPoint 2021. Dazu kommen Outlook 2021, Access 2021 und Publisher 2021. OneNote ist ebenfalls enthalten, aber diese Software zur Organisation von Notizen ist noch die gleiche wie bei Office 2019.

Der OEM-Key für Office 2021 Pro Plus gilt für die Installation auf einem PC und kostet normalerweise 357 Euro, aber MMORC bietet das Paket als einmaligen Kauf (ohne Abo) für 86,64 Euro an. Mit unserem Rabattcode „HUU62“ wird es erneut 62 % billiger, sodass das aktuelle Office-Paket nur noch 32,92 Euro kostet!

Daneben bietet der Händler auch ein Paket aus Windows 11 Pro und Office 2021 Pro vergünstigt an. Diese Kombination aus Betriebssystem und nützlicher Software ist derzeit bei MMORC statt für 572 für 107,19 Euro zu haben. Aber hier gilt der uns zur Verfügung gestellte Rabattcode „HUU62“ ebenfalls, sodass der Preis für das brandneue Bundle um weitere 62 % auf nur noch 40,73 Euro sinkt! Die Lizenz für Windows 11 gibt es damit also für nur noch 7,81 Euro!

Noch günstiger wird es für die Software der bisherigen Generationen. Mit dem Rabattcode „HUU62“ sinken die Preise für Office 2016, 2019 und 365 sowie die entsprechenden Pakete mit Windows ebenfalls um 62 Prozent, sodass bei der aktuellen Aktion folgende Angebote gelten:

Wenn man lediglich ein neues Betriebssystem benötigt, um Windows 7 oder 8.1 abzulösen und auf Windows 11 noch verzichten will, für den gibt es den „Windows 10 Home Key“ – gültig sowohl für die 32- als auch die 64-bit-Version – in der weltweit nutzbaren Version für ein einzelnes System aktuell für 13,57 Euro statt 128 Euro. Aber mit dem anderen, uns ebenfalls zur Verfügung gestellten Rabattcode „HUU40“ könnt ihr hier 40 Prozent abziehen, sodass der Preis für den Win10-Lizenzschlüssel auf nur noch 8,14 Euro fällt!

Wer allerdings die Business-Features von Windows 10 Professional braucht, für den wird es bei MMORC mit dem „Windows 10 Pro Key“ kaum teurer. Dieses ebenfalls weltweit gültige Angebot ist momentan von 182 auf 13,94 Euro reduziert, aber mit unseren Rabattcode „HUU40“ sinkt dieser Preis ebenfalls um 40 % auf dann nur noch 8,36 Euro!

Bestellen kann man bei MMORC mit PayPal, sodass eine eventuelle Rückerstattung problemlos sein soll. Die Lizenzschlüssel werden umgehend per eMail verschickt, sodass man notfalls sein Spam-/Junk-Verzeichnis im Mailprogramm prüfen sollte, falls innerhalb eines Tages nach Bestellung nichts eingegangen sein sollte.

Weitere Informationen und Angebote, die mit den oben genannten Rabattcodes nochmal günstiger werden, wie etwa durch den Rabattcode „HUU40“ um 40 % günstiger werdende Varianten von Windows 10 Enterprise, sind der unten verlinkten, englischsprachigen Pressemitteilung zu entnehmen.

Quelle: Pressemitteilung