Sony PlayStation 5 Pro: Ab sofort ist die Spielekonsole erhältlich

Die Sony PlayStation 5 Pro ist ab sofort im Handel erhältlich. 799 Euro kostet dieser Mid-Generation-Refresh, der vor allem die Grafikleistung deutlich erhöht. Etwa soll die Ray-Tracing-Leistung bis zu dreimal so hoch sein wie beim Standardmodell der Konsole. Obendrein sind aber z. B. auch 2 GByte zusätzlicher DDR5-RAM für das Betriebssystem an Bord. Dadurch können Spieleentwickler einen größeren Anteil der verbauten 16 GByte GDDR6-RAM ausnutzen.

Anzeige

Der Speicherplatz hat sich dabei ebenfalls erhöht – auf 2 TByte. Bedauerlicherweise fehlen im Lieferumfang allerdings sowohl der Ständer zur vertikalen Aufstellung als auch ein Disc-Laufwerk. Beides lässt sich bei Bedarf für jeweils etwa 30 Euro bzw. 120 Euro nachkaufen. Zum Launch sind über 50 Spiele für die PlayStation 5 Pro optimiert. Darunter sind Titel wie “Alan Wake 2”, “Spider-Man 2”, “God of War Ragnarök” und viele mehr. Künftige Spiele werden ein Enhanced-Label tragen, das Mehrwerte für die PS5 Pro signalisiert.

Die Entwickler entscheiden jedoch selbst, wie sie die Mehrleistung der PlayStation 5 Pro einsetzen. Deswegen wird es da je nach Spiel auch unterschiedliche Vorteile geben. Microsoft plant im Übrigen in dieser Generation keinen Mid-Generation-Refresh, sodass die PS5 Pro da weitgehend ohne direkte Konkurrent dasteht – was wohl auch zum hohen Verkaufspreis beigetragen hat. So richtet sich diese Konsole vor allem an PlayStation-Enthusiasten, welche die technisch beste Spielekonsole auf dem Markt im Wohnzimmer stehen haben möchten.