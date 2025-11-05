Nintendo hebt Verkaufsprognose für Switch 2 deutlich an

Nintendo blickt optimistisch in die Zukunft: Der japanische Videospielkonzern hat seine Absatzprognose für die neue Switch 2 kräftig nach oben korrigiert. Statt der bislang erwarteten 15 Millionen Einheiten will das Unternehmen im laufenden Geschäftsjahr, das im März 2026 endet, nun 19 Millionen dieser Spielkonsolen verkaufen. Das wären 27 Prozent mehr als ursprünglich prognostiziert.

Seit dem Launch der Switch 2 im Juni hat Nintendo weltweit 10,36 Millionen Einheiten abgesetzt. Allein im zweiten Geschäftsquartal (bis Ende September) wurden 4,54 Millionen Geräte verkauft – etwas weniger als in den ersten Monaten nach der Markteinführung, als die Nachfrage erwartungsgemäß besonders hoch war. Trotzdem bezeichnet Nintendo die Verkaufsentwicklung als „weiterhin stark“.

Die neue Hybridkonsole, die wie ihr Vorgänger sowohl stationär als auch mobil genutzt werden kann, hat den Börsenkurs des Unternehmens seit Jahresbeginn um fast 40 Prozent steigen lassen. Großen Anteil daran haben die erfolgreichen Spiele „Mario Kart World“ und „Donkey Kong Bonanza“, die seit dem Start zu den meistverkauften Titeln zählen. Im letzten Quartal wurden insgesamt 11,95 Millionen Spiele für die Switch 2 verkauft.

Die ursprüngliche Switch aus dem Jahr 2017 bleibt mit über 130 Millionen verkauften Einheiten die zweiterfolgreichste Nintendo-Konsole nach dem DS. Dennoch gab es im Vorfeld Zweifel, ob die Switch 2 genügend Neuerungen bieten würde, um Käufer zu überzeugen. Die bisherigen Verkaufszahlen zeigen jedoch, dass das Konzept weiterhin funktioniert. Denn schon nach rund einem Monat lagen die Verkaufszahlen der Nintendo Switch 2 über Switch und PlayStation 5.

Mit neuen Spielen wie „Pokémon Legends: Z-A“, dem kommenden „Kirby Air Riders“ und „Metroid Prime 4: Beyond“ will Nintendo das Momentum halten und die Nutzerbasis weiter ausbauen. „Wir werden den Schwung der veröffentlichten Titel nutzen und kontinuierlich neue Spiele vorstellen“, heißt es aus Kyoto.

Quelle: Nintendo