Nintendo Switch 2 könnte zum Launch neue Rekorde aufstellen

Die Nintendo Switch 2 ist weitgehend ausverkauft. Die Japaner selbst rechnen damit, dass die am 5. Juni 2025 erscheinende Spielekonsole neue Rekorde aufstellen könnte. So erwartet man bereits zum Launchfenster rund 15 Mio. verkaufte Exemplare. Damit meint man aber nicht den ersten Tag, an dem die Konsole verfügbar sein wird, sondern das Fiskaljahr des Unternehmens, das sich bis März 2026 erstreckt.

Im gleichen Zeitraum rechnet man mit 45 Mio. verkauften Spielen. Zu erwähnen ist, dass Nintendo da die Preise angezogen hat. Einige First-Party-Spiele kosten jetzt digital 79,99 Euro und als physische Versionen sogar 89,99 Euro. Sollten die Angaben Nintendos hinkommen, würde man die erste Generation der Switch übertrumpfen. Analysten erwarten ähnliche Ergebnisse, da die Vorbestellungen bislang extrem gut angelaufen sind.

Allerdings gibt es auch Risiken, wie etwa die weitere Politik der US-Regierung um Donald Trump. Dessen Zölle könnten mittelfristig für Preiserhöhungen sorgen und so die Hardware verteuern. Das könnte dann folgerichtig auch der Nachfrage schaden. Für das aktuelle Fiskaljahr rechnet Nintendo wiederum mit nur 4,5 Mio. verkauften Exemplaren der ersten Switch. Sobald die neue Generation verfügbar ist, dürfte das Interesse am Vorgängermodell wohl in der Tat deutlich abbauen.

Quelle: VGC