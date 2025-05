Lenovo Legion 9i: Gaming-Notebook mit brillenlosem 3D

Display

18“ 4K (3840 x 2400) LCD 16:10 (240Hz / 3 ms Response Time / 100 % DCI-P3 / 540 nits / Up to VESA DisplayHDR 400 Certified / Dolby Vision Support / NVIDIA G-SYNC Support / TÜV Rheinland Certified) 18“ 4K 2D (3840 x 2400) / 2K 3D (1920 x 1200) LCD 16:10 (240Hz at 4K -440Hz at FHD / 3 ms Response Time / 100 % DCI-P3 / 540 nits 2D, 500 nits with 3D / Up to VESA DisplayHDR 400 Certified / Dolby Vision Support / NVIDIA G-SYNC Support / TÜV Rheinland Certified)