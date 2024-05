Lenovo Legion Go: Angeblich Lite-Version des PC-Gaming-Handhelds geplant

Asus wird sein ROG Ally auffrischen. Mit dem ROG Ally X ist eine Revision geplant, die unter anderem mit mehr RAM und größerem Akku verfügbar sein wird. Auch Lenovo soll angeblich dabei sein, sein PC-Gaming-Handheld namens Legion Go aufzupolieren. Allerdings will man einen anderen Weg gehen als Asus. So ist wohl vielmehr ein etwas günstigerer Lite-Ableger mit 8,8 Zoll Diagonale geplant. Diese Variante könnte einen kleineren Bildschirm verwenden und dadurch auch das Gewicht reduzieren.

Anzeige

Erreichen könnte man das auch, indem eventuell die aktuell abnehmbaren Joysticks, die an die Joy-Con der Nintendo Switch erinnern, fest verbaut werden. Auch die Preisempfehlung könnte folgerichtig sinken. Dafür steht auch im Raum, dass Lenovo statt des Prozessors AMD Ryzen Z1 Extreme nur auf den regulären Z1 setzen könnte. Klar ist, dass das Lenovo Legion Go Lite, ähnlich wie das Asus ROG Ally X, kein vollwertiges Nachfolgemodell sein wird, sondern mehr eine Abwandlung des Originals.

Lenovo selbst schweigt noch zum potenziellen Legion Go Lite, das allerdings durchaus unter einer völlig anderen Bezeichnung in den Handel kommen könnte. Warten wir es also ab.

Quelle: Windows Central