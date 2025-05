Razer Clio: Hybrid aus Gaming-Kissen und Lautsprecher mit THX Spatial Audio

Razer hat mit Clio eine Mischung aus Nackenkissen und Lautsprecher vorgestellt. Diese Audio-Lösung ist für THX Spatial Audio bereit. Als technische Basis dienen zwei 43-mm-Full-Trange-Treiber. Sie sollen für dynamischen Stereo-Sound sorgen. Über einen Nylonriemen kann Clio an so gut wie allen Gaming-Stühlen mit hoher Rückenlehne befestigt werden. Dabei bleiben dir Ohren frei, sodass man auch beim Spielen seine Umwelt weiter voll wahrnehmen kann – anders als bei einem klassischen Gaming-Headset.

Razer Clio kann einerseits als eigenständiger Hauptlautsprecher verwendet werden und lässt sich andererseits mit Frontlautsprechern von Razer via Synapse 4 koppeln. Dann dient das Kissen quasi als Rear-Lautsprecher. Dualen Nahfeld-Monitore sollen im angewinkelten Design den Klang direkt auf die Ohren schicken. Dabei stehen drei Klangmodi für Filme, Musik und natürlich Games zur Auswahl.

Razer Clio arbeitet kabellos, integriert also einen Akku. Mit diesem soll eine Laufzeit von bis zu 14 Stunden möglich sein. Verbindungen zu Zuspielern lassen sich sowohl via Razer HyperSpeed Wireless (2,4 GHz) als auch via Bluetooth herstellen. Das Kissen integriert Memory Foam bzw. Schaumstoffpolster, um Kopf und Nacken zu stützen. Die Aufladung erfolgt dabei im Übrigen via USB-C. Ein passendes Kabel sollten Interessierte aber bereits besitzen, es fehlt im Lieferumfang.

Razer Clio ist ab dem 16. Mai 2025 im Handel erhältlich. Der Preis beträgt 199,99 Euro.

Quelle: Razer