Nintendo Switch 2 könnte bis zu 500 Euro kosten

Die Nintendo Switch 2 wird Anfang April 2025 im Rahmen einer Nintendo Direct im Detail vorgestellt. Ein Teaser-Video hat und die Hybrid-Konsole allerdings bereits präsentiert. Viele Details zur Technik sind allerdings noch offen. So hat der japanische Hersteller weder Genaueres zum Chip, dem verbauten RAM noch dem Speicherplatz verraten. Auch Preis und konkretes Erscheinungsdatum sind offen. Zu erstem gibt es neue Spekulationen von Analysten.

Anzeige

Diese rechnen mit einem Verkaufspreis zwischen 400 und 500 US-Dollar für die USA – vor Steuern. Das könnte für Europa einen Preis von 500 Euro verheißen. Damit wäre allerdings der bisherige Ruf der Nintendo Switch als Familienkonsole durchaus gefährdet. Was das Veröffentlichungsdatum betrifft, so nehmen die Marktforscher an, dass es im Juni 2025 so weit sein könnte. Rund 6 bis 8 Mio. Einheiten der Konsole könnte Nintendo bereits am ersten Tag ausliefern.

Weitere Analysten vermuten, dass die Nintendo Switch 2 in Deutschland rund 450 Euro kosten könnte. Dabei soll die Konsole wohl ein LC- und leider kein OLED-Display einsetzen. Den Preis der Konsole treibe wohl auch der neue Custom-Chip Nvidia Tegra T239 mit einer integrierten Ampere-GPU in die Höhe. Angeblich koste dieser Nintendo pro Einheit 130 bis 150 US-Dollar. Das SoC des Vorgängermodells habe bei nur ca. 80 US-Dollar pro Konsole gelegen.

Quelle: Bloomberg