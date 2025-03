Japan: AMD bei Grafikkarten angeblich mit 45 % Marktanteil

In Tokio hat AMD kürzlich die Einführung der Radeon RX 9070 mit verschiedenen Partnern gefeiert. Bei der Veranstaltung wurden die Vorteile der neuen RDNA4-Grafikkarten hervorgehoben, aber einige der anwesenden Hersteller wie ASUS, Gigabyte, Powercolor und Sapphire beklagten, dass sie mehr verkaufen könnten, würden sie mehr Grafikchips bekommen. AMD nahm es gelassen. Ein Sprecher sagte nur, dass „AMD einfach nicht gewöhnt ist, soviele Grafikkarten zu verkaufen“.

Zu den an der Veranstaltung teilnehmenden Herstellern gehörte interessanterweise auch MSI, obwohl der Hersteller bekanntlich darauf verzichtet, Radeon RX 9070 (XT) Grafikkarten auf den Markt zu bringen. MSI hat gerade erst bestätigt, dass sie AMDs RDNA4-Generation überspringen und sich auf Nvidias GeForce-Grafikkarten konzentrieren.

Trotz des Verzichts von MSI hat AMD nach eigenen Angaben einen bemerkenswerten Marktanteil von 45 Prozent in Japan erreicht. Weltweit liegt AMD allerdings weit hinter Nvidia zurück. Nach aktuellen Zahlen der Marktforscher von Jon Peddie Research lag Nvidia Ende 2024 mit 82 Prozent Marktanteil bei dedizierten Grafikkarten deutlich vor AMD, das auf 17 Prozent kam. Deshalb gibt sich AMD auch in Japan nicht zufrieden. Schließlich liegt man selbst mit 45 Prozent weiter hinter Nvidia, sodass AMD 70 Prozent Marktanteil in dem Land als Ziel anpeilt. Das wurde allerdings eher scherzhaft ausgesprochen.

Als einen der Vorteile der neuen Radeon RX 9070 XT stellte AMD die gegenüber der Konkurrenz deutlich höhere Kosteneffizienz heraus. AMDs neue Grafikkarte würde in dieser Disziplin 23 Prozent besser abschneiden als eine GeForce RTX 5070 Ti. Allerdings basiert AMD dies auf den ursprünglich von den GPU-Herstellern empfohlenen Verkaufspreisen von 599 US-Dollar für das AMD-Modell und 749 Dollar für die Nvidia-Grafikkarte. Beide Preisempfehlungen sind jedoch mittlerweile veraltet und im Handel nicht mehr zu finden. So ist die Radeon RX 9070 XT hierzulande erst ab 700 Euro zu bekommen. Allerdings kostet auch die GeForce RTX 5070 Ti aktuell mindestens 1050 Euro, sodass AMDs Vergleich wohl trotzdem noch zutreffend ist.

Quelle: ascii.jp