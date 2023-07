AMD Radeon RX 7700 & 7800 angeblich zur Gamescom

Bislang klafft ein große Lücke in AMDs Grafikkarten-Sortiment zwischen den beiden Radeon RX 7900 XT und XTX sowie der jüngst eingeführten Radeon RX 7600. Erwartet werden hier Radeon RX 7800 und 7700, aber verlässliche Informationen sind noch rar. Nun wird berichtet, dass AMD genau diese beiden Modelle im August auf der Gamescom zeigen wird.

Eine Radeon RX 7800 XT war im Juni bereits aufgetaucht, zumindest namentlich, weil ASRock ein solches Grafikkartenmodell für den Import in Osteuropa registriert hat. Technische Details gibt es bislang kaum, aber die Ausstattung mit 16 GByte deutet auf eine Speicherschnittstelle von 256 bit hin. Bisherigen Gerüchten zufolge basiert die Radeon RX 7800 XT auf dem AMD Navi 32 Grafikchip, der über 60 Compute-Einheiten und damit 3840 Stream-Prozessoren (Shader-Einheiten) verfügt.

Nun meldet ein bekannter YouTube-Kanal unter Berufung auf Insider-Informationen, dass AMD zur Gamescom zwei neue Grafikkarten auf Basis des Navi 32 plant. Demnach sollen auf der Spielemesse in Köln zwischen dem 23. und 27. August eine Radeon RX 7800 mit 60 Compute-Einheiten und 16 GByte sowie eine Radeon RX 7700 mit 48 oder 54 Compute-Einheiten (3072 bzw. 3456 Shader-Einheiten) und 12 GByte präsentiert werden. Die Stromaufnahme (Total Board Power, TBP) soll bei 260 bzw. 245 Watt liegen. Das RAM-Interface der Radeon RX 7700 dürfte 192 bit breit sein. Beide Grafikkarten sollen wenige Wochen nach der Gamescom im September in den Handel kommen.

Ein weiteres Modell als Hybrid aus Navi 32 und Navi 31 GPUs (letztere von Radeon RX 7900) mit 70 Compute-Einheiten ist ebenfalls geplant, soll aber später kommen und wohl nur in begrenztem Umfang. Das sei laut YouTube-Kanal bislang so vorgesehen, aber die Pläne könnten sich noch kurzfristig ändern. Das dürfte auch für die Namensgebung gelten, denn bislang verzichtet AMD in höheren Preisbereichen nur selten auf den Zusatz “XT” bei seinen Radeon-Grafikkarten.

Quelle: Moore’s Law is Dead @ YouTube