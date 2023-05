AMD Radeon RX 7600: Neue Mittelklasse-Grafikkarte für unter 300 Euro

AMD hat seine neue Mittelklasse-Grafikkarte Radeon RX 7600 vorgestellt. Dieses Modell auf RDNA-3-Basis soll 299 Euro kosten und ist für 1080p-Gaming prädestiniert. Im Handel ist das neue Modell ab morgen erhältlich. Was die technischen Spezifikationen betrifft, so setzt die RX 7600 auf 32 Compute-Uits, 8 GByte GDDR6-RAM und einen Basis-Takt von 2,25 GHz. Im Boost-Modus sind es dann wiederum bis zu 2,66 GHz.

Die AMD Radeon RX 7600 zieht bis zu 165 Watt an Strom. Im direkten Vergleich mit dem Vorgängermodell Radeon RX 6600 kommt die RX 7600 zu einem günstigeren Preis auf den Markt, was sicherlich viele Käufer wird aufhorchen lassen. Vermarkten möchte AMD die Grafikkarte als attraktive Upgrade-Option für diejenigen, die z. B. aktuell mit einer Nvidia GeForce GTX 1060 unterwegs sind. Es sind 2.048 Stream-Prozessoren und 128 Textureinheiten an Bord. Die Speichergeschwindigkeit gibt man mit 18 Gbps an.

Dabei unterstützt die AMD Radeon RX 7600 DisplayPort 2.1 und auch AV1-Encoding. Diverse Boardpartner wie Asus, Gigabyte, XFX und mehr dürften bald ihre abgewandelten Modelle mit eigenen Kühllösungen und Übertaktungen ankündigen. Aus dem Nvidia-Lager wäre hier natürlich die neue Grafikkarte GeForce RTX 4060 der direkte Gegenspieler – zu einem etwas höheren Preis.

