AMD Radeon RX 7600 XT: Neue Grafikkarte für 1080p-Gaming

AMD hat im Rahmen der CES 2024 in Las Vegas seine neue Grafikkarte Radeon RX 7600 XT vorgestellt. Dieses Modell bewegt sich sowohl in seiner Leistung als auch dem Preis in der unteren Mittelklasse. So kostet die Radeon RX 7600 XT in den USA 329 US-Dollar und ist bereits ab 24. Januar 2024 im Handel verfügbar. Zeitnah sollte sie auch in Deutschland zu haben sein. Man visiert mit dieser Grafikkarte 1080p-Gaming an. Es sind auch Funktionen wie das Upscaling via AMD FidelityFX Super Resolution möglich.

Dazu gesellt sich natürlich Fluid Motion Frames. Diese Technik ist im Grunde AMD Variante von Nvidias DLSS 3 mit Frame Generation. Was die AMD Radeon RX 7600 XT für einige Spieler interessant machen könnte: Trotz ihres Preises offeriert sie 16 GByte GDDR6-RAM. Das ist in dieser Preisklasse nicht gerade selbstverständlich. Zu den weiteren Spezifikationen zählen etwa 32 RDNA-3-Compute-Units. Obendrein kann die GPU auch AV1, einen effizienten Videocodec, en- und decodieren.

Als Schnittstellen erwähnt AMD sowohl HDMI 2.1 als auch DisplayPort 2.1. Partner wie Asus, Acer oder auch Gigabyte bereiten bereits Ableger der AMD Radon RX 7600 XT vor. Da wird es sicherlich auch Modelle mit angepassten Kühllösungen und Übertaktungen geben. In der unten stehenden Tabelle sind noch einmal die wichtigsten Eckdaten zu finden.

Model Compute Units AI Accelerators GDDR6 Game Clock (GHz) Boost Clock (GHZ) Memory Interface Infinity Cache TBP Price (USD SEP) AMD Radeon RX 7600 XT 32 64 16 GB 2.47 GHz Up to 2.76 GHz 128-bit 32 MB Starting at 190W $329

Quelle: AMD