Epic Games Store: “Lego Star Wars: The Skywalker Saga” und “Bus Simulator 21 Next Stop” sind gratis

Im Epic Games Store sind ab sofort zwei neue Spiele kostenlos. Die beiden Titel lösen das Gratis-Spiel aus der letzten Woche ab. Wie immer, so handelt es sich dabei natürlich auch um ein Lockmittel für Neukunden. Da schwingt also die Hoffnung mit, dass sich Nutzer im Epic Games Store ein kostenloses Konto anlegen und später nicht nur die wöchentlichen, kostenlosen Spiele mitnehmen, sondern irgendwann auch den ein oder anderen Euro auf der Plattform investieren.

In dieser Woche gibt es dabei durchaus ein Highlight: Denn es ist “Lego Star Wars: The Skywalker Saga” gratis. Das Spiel führt nicht nur durch die Ur-Trilogie, sondern auch durch die Prequels von George Lucas sowie die neueren und relativ umstrittenen Disney-Fortsetzungen. Hunderte Charaktere sind spielbar, von Luke Skywalker über Han Solo bis hin zu Rey Palpatine.

Zusätzlich ist auch noch “Bus Simulator 21 Next Stop” kostenlos. Wie der Name schon sagt, so dreht sich hier alles um das Busfahren. Dabei gibt es unterschiedliche Modi wie einen Karriere- oder auch einen freien Sandbox-Modus.

