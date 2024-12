“Kingdom Come Deliverance 2”: PC-Systemvoraussetzungen veröffentlicht

Das Entwicklerstudio Warhorse arbeitet aktuell an dem kommenden Rollenspiel “Kingdom Come Deliverance 2”. Dieses spielt in einem historischen Böhmen und verzichtet auf Fantasy-Elemente. Kürzlich ist das Veröffentlichungsdatum vom 11. auf den 4. Februar 2025 vorverlegt worden. Nach Angaben des Publishers Plaion steht der Titel bereits auf über 1 Mio. Wunschlisten bei Steam. Passenderweise hat man jetzt die PC-Systemvoraussetzungen vorgestellt. Wer auf maximalen Details loslegen will, benötigt ein potentes System.

Für Ultra-Einstellungen in 4K-Auflösung bei 30 fps sollte etwa schon eine Nvidia GeForce RTX 4080 oder AMD Radeon RX 7900 XT in eurem System stecken. 32 GByte RAM und der AMD Ryzen 7 7800X3D werden ebenfalls empfohlen. Allerdings gibt es da natürlich für geringere Auflösungen und Detaileinstellungen abweichende Empfehlungen. Alle Angaben könnt ihr dem folgenden Bild entnehmen.

Da “Kingdom Come Deliverance 2” auch für Spielekonsolen erscheint, werden dort mehrere Modi für wahlweise 60 fps mit reduzierter Bildqualität und 30 fps mit erhöhter Bildqualität verwendet. Obendrein ist das RPG ab Release für die PlayStation 5 Pro optimiert.

Zusätzlich haben Plaion und Warhorse einen neuen Story-Trailer veröffentlicht, der Einblick in das raue Geschehen des Spiels liefert. Die Entwickler geben dabei an, dass “Kingdom Come Deliverance 2” bereits Goldstatus erreicht habe. Man arbeite also an den finalen Optimierungen. Der Titel erscheint im Übrigen nicht nur als Standard, sondern auch als Gold-Edition, welche direkt den Season Pass enthält. Dieser wird Zugriff auf drei Story-Erweiterungen enthalten.