Geekom plant den ersten Mini-PC mit einem Qualcomm Snapdragon

Geekom bietet Mini-PCs wie Sand am Meer an. Die kompakten Rechner des Unternehmens bieten oft sehr ähnliche, technische Spezifikationen, sodass es gar nicht so einfach ist, da den Überblick zu behalten. Anders mit einem kommenden Modell, das die neue Serie Geekom QS begründen soll. Erstmals will das Unternehmen dabei einen Qualcomm Snapdragon X auf ARM-Basis einsetzen.

Das Design erinnert an bereits erhältliche Modelle des Herstellers. Den ARM-Prozessor zu kühlen sollte keine Herausforderung darstellen, ist er doch deutlich effizienter als vergleichbare x86-Pendants. Das eröffnet natürlich auch Spielraum für ein besonders leises System. In neuen Leaks kann man denn jedenfalls auch schon die technischen Daten des Systems erspähen. Demnach wird Geekom für seinen QS1 Pro den Qualcomm Snapdragon X1E-80-100 mit zwölf Kernen und einem Takt von bis zu 4,2 GHz verwenden.

Der Mini-PC auf ARM-Basis mit Windows 11 Pro soll bis zu 64 GByte LPDDR5-RAM einsetzen und auch Wi-Fi 7 unterstützen. Offenbar stecken bis zu 2 TByte Kapazität im Inneren. Der Power-Button soll obendrein auch als Fingerabdruckscanner fungieren.

Noch offen sind Preis und Erscheinungsdatum des Geekom QS1 Pro. Mehr erfahren wir zu diesem System dann wohl im Rahmen der CES 2025 im Januar des nächsten Jahres.

Quelle: El Chapuzas Informatico