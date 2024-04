“Kingdom Come: Deliverance II”: Action-RPG offiziell für 2024 angekündigt

Das Spiel “Kingdom Come: Deliverance II” ist heute offiziell für 2024 bestätigt worden. Das Action-Rollenspiel der tschechischen Warhorse Studios soll also noch in diesem Jahr auf den Markt kommen, sollten sich keine Verzögerungen ergeben. Allerdings nennen die Entwickler noch keinen genaueren Erscheinungszeitraum. Klar ist, dass das Sequel erneut auf der CryEngine basiert und sowohl für Windows-PCs als auch die Spielekonsolen Sony PlayStation 5 und Microsoft Xbox Series X|S verfügbar sein wird.

Protagonist ist abermals Heinrich, der auch schon im ersten Teil den Spieler begleitet hat. Auch “Kingdom Come: Deliverance II” soll eine historisch korrekte Umgebung aus dem mittelalterlichen Europa ins Zentrum rücken. Dabei will man allerdings die Reaktionen der NPCs noch erweitert und verbessert haben. Die eigene Spielweise, egal ob als verschlagener Dieb oder als edler Recke, soll also den Ruf in einzelnen Gemeinden und die Reaktionen der Bewohner beeinflussen.

Dabei gibt es neue Gameplay-Elemente wie eine Armbrust und Zugriff auf die ersten sehr rudimentären Feuerwaffen. Obendrein ist der Komponist des Soundtracks des ersten Spiels, Jan Valta, erneut mit von der Partie. Insgesamt will das Team von Warhorse also mit “Kingdom Come: Deliverance II” quasi nahtlos an den Vorgänger anknüpfen – allerdings mit modernerer Technik.