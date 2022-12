Gratis im Epic Games Store: „Fort Triumph“ und „RPG in a Box“

Im Epic Games Store gibt es ab sofort wieder zwei neue Gratis-Spiele zum Mitnehmen. Voraussetzung ist lediglich ein Konto bei der digitalen Plattform. Das ist natürlich aus Sicht von Epic Games auch Sinn der Sache: Man hofft, dass man neue Nutzer gewinnen kann, die nach dem Ergattern der kostenlosen Titel auch mal den ein oder anderen Euro im Store investieren. Jedenfalls wird das Spiel der letzten Woche, „Star Wars: Squadrons“, von gleich zwei Neuzugängen abgelöst.

Zum einen wäre das „Fort Triumph“. Dabei handelt es sich um ein rundenbasiertes Strategiespiel mit Schlachten im Stil von „XCOM“. Es geht aber nicht nur um Kämpfe, sondern auch um die Erkundung der Welt, das Bauen von Städten und das Sammeln von Artefakten sowie die Weiterentwicklung der eigenen Helden. Erwähnenswert ist vielleicht auch der Soundtrack des Komponisten Marco Valerio Antonini.

Dazu gesellt sich „RPG in a Box“, was weniger ein Spiel und mehr ein Tool ist, um Spiele und andere interaktive Erlebnisse selbst zu erstellen. Die Software soll einsteigerfreundlich gestaltet sein und erfordert auch keine Programmiererkenntnisse. Die Ergebnisse lassen sich in einem eigenständig ausführbaren Format für Windows, Linux oder macOS exportieren.

Sollten diese beiden Spiele nichts für euch sein, dann erfolgt am nächsten Donnerstag um 17 Uhr wieder der Wechsel. Viel Spaß beim Zocken!

Quelle: Epic Games