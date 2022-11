Epic Games Store: Ab sofort ist „Star Wars: Squadrons“ gratis

In der letzten Woch gab es im Epic Games Store gleich zwei Titel gratis. Darunter war auch das Multiplayer-Spiel „Evil Dead: The Game“, das Film- und Horror-Fans vermutlich gelockt hat. In dieser Woche bringt man seitens Epic Games nur einen Titel kostenlos unter die Leute, der hat dafür aber ebenfalls einige Zugkraft. Denn hier handelt es sich um „Star Wars: Squadrons“ aus dem beliebten „Star Wars“-Universum.

Ein weiteres Schmankerl: Dieser Titel kann nicht nur mit Maus und Tastatur gezockt werden, sondern natürlich auch mit einem Controller, Flight-Stick oder sogar in VR. Ein wenig knüpft das Spiel dabei an die Spiele der Reihen „X-Wing“ und „Tie-Fighter“ an, denn ihr schwingt euch ins Cockpit diverser Raumschiffe. Dabei fliegt ihr nicht nur für die Rebellen, sondern auch für das Imperium in unterschiedlichen Missionen.

Simples „Herumballern“ reicht bei „Star Wars: Squadrons“ nicht aus. Es gilt z. B. auch, die Energie zwischen Schilden, Antrieb und Waffen sinnvoll zu verteilen. Dabei verfügt „Star Wars: Squadrons“ sowohl über eine Singleplayer-Story als auch einen Multiplayer-Modus. Dabei hat der Publisher Electronic Arts das Game nicht einmal mit Mikrotransaktionen unterfüttert, sodass wir es wirklich empfehlen können.

Sollte dieser Titel auf keine Gegenliebe stoßen: Am nächsten Donnerstag um 17 Uhr gibt es dann natürlich wieder neuen Spiele-Nachschub im Epic Games Store.

Quelle: Epic Games