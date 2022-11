„The Witcher 3: Wild Hunt“: Next-Gen-Upgrade am 14. Dezember 2022

Das polnische Entwicklerstudio CD Projekt RED hat bestätigt, dass das Next-Gen-Upgrade für „The Witcher 3: Wild Hunt“ am 14. Dezember erscheinen wird. Es erscheint jedoch nicht nur für die Sony PlayStation 5 und die Xbox Series X|S, sondern auch für den PC. Enthalten sind diverse, technische Verbesserungen. Unter anderem unterstützt man nun auch die beiden Upscaling-Technologien Nvidia DLSS und AMD FSR.

Ebenfalls gibt es aufgewertete Texturen und Charaktermodelle, welche für 4K-Auflösungen optimiert worden sind. Am PC hält ebenfalls eine neue Voreinstellung namens „Ultra Plus“ Einzug. Das beinhaltet jetzt auch die Unterstützung von Ray-Tracing für eine verbesserte Beleuchtung und Reflexionen. Während die Bildraten an PCs nach oben offen sind, gibt es an den Konsolen einerseits einen Performance-Modus mit 60 und andererseits einen Qualitätsmodus mit 30 fps.

Das Next-Gen-Upgrade wird für Besitzer des Spiels kostenlos sein. Enthalten sein, sollen auch neue Inhalte, die sich auf die Netflix-Serie beziehen sowie Gameplay-Features wie ein neuer Fotomodus und neue Kameraperspektiven.

Derzeit ist „The Witcher 3: Wild Hunt“ als Game of the Year Edition mit allen Add-Ons in vielen Black-Friday-Angeboten enthalten. So kostet die Xbox-Version etwa nur 9,99 Euro.

Quelle: CD Projekt RED