„Fallout 4“: Next-Gen-Upgrade für PlayStation 5 und Xbox Series X|S angekündigt

Bethesda hat angekündigt, dass das Open-World-RPG „Fallout 4“, ein Next-Gen-Upgrade erhalten wird. Damit wird das Spiel, das ursprünglich für den PC, die PlayStation 4 und die Xbox One erscheinen ist, auf den aktuellen PlayStation 5 und Xbox Series X|S aufgerüstet. Dabei ist schon bestätigt worden, dass der Patch für Besitzer der Last-Gen-Versionen des Spiels kostenlos sein wird.

Leider wird es da noch etwas Wartezeit geben: Erscheinen soll das Upgrade leider erst 2023. Enthalten sein, soll auch ein Performance-Modus für höhere Bildraten – wir rechnen mit 120 fps bei reduzierter Auflösung von vermutlich 1080p. Ebenfalls solls einen nativen 4K-Modus mit grafischen Aufwertungen geben. Zudem wollen die Entwickler direkt Inhalte aus dem Creation Club verarbeiten.

„Fallout 4“ hatte zuvor auch ein Update für die Xbox One X erhalten, welches das Game ebenfalls an Konsolen in 4K auf den Bildschirm zauberte – aber nur mit 30 fps. PC-Spieler konnten den Titel natürlich von Anfang an in hohen Auflösungen bzw. mit hohen Bildraten nutzen. Seit dem Launch im Jahr 2015 konnte sich „Fallout 4“ über 12 Mio. mal weltweit verkaufen. Das Spin-off „Fallout 76“ hingegen avancierte schnell zum Meme, da es komplett verbuggt erschien und den Fokus auf die Online-Features legte.

Auch ein „Fallout 5“ befindet sich in Planung, sollte aber noch viele Jahre entfernt sein. Zunächst wird Bethesda 2023 das Spiel „Starfield“ veröffentlichen. Anschließend will man sich voll auf „The Elder Scrolls 6“ konzentrieren. Erst danach steht „Fallout 5“ auf der Agenda.

Quelle: Bethesda