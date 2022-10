Medion X40 SW: Saug- und Wischroboter erscheint als Rennsport-Variante

Medion ist einer der Sponsoren der ADAC GT Masters Rennserie. Das nimmt man sich zum Anlass, seinen Saug- und Wischroboter X40 SW im limitierten Renn-Design neu aufzulegen. Dabei verarbeitet man visuell auch Heckflügel, Lüftungsschlitze, Auspuffrohre und die originalen Sponsoren-Logos. Falls gewünscht, gibt der Renn-Sauger beim Start sogar Motorensounds von sich. Der Saugroboter ist als Limited Edition in Kombination mit einem Ticketgutschein für ADAC GT Masters Rennen erhältlich, solange der Vorrat reicht.

Anzeige

Letzten Endes ist das Ganze sicherlich auch eine geschickte Marketing-Aktion, denn technische Mehrwerte gibt es ansonsten noch. Die 8.000 pa Saugleistung des Medion X40 SW GT Masters Limited Edition sind aber so oder so beeindruckend. Bis zu 240 Minuten Laufzeit nennt der Hersteller. Der Roboter arbeitet mit Laser-Navigation für präzise Raumkarten und kann auch Etagen speichern, Zeitpläne erstellen, virtuelle No-Go-Zonen erstellen und mehr. Der X40 SW verfügt über eine regulierbare Wasserabgabe, die in der App eingestellt werden kann.

Verfügbarkeit

Der Medion X40 SW ADAC GT Masters Limited Edition ist ab dem 24. Oktober für 349,- Euro im Medion-Shop erhältlich. Die detaillierten technischen Daten sind unten zu finden.

Technische Ausstattung des Medion X40 SW ADAC GT