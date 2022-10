Apple Mac Pro: Neues Modell könnte bis zu 48 CPU-Kerne bieten

Apple soll einen neuen Mac Pro in Arbeit haben, der mit bis zu 48 CPU-Kernen ausgestattet sein soll. Als Basis diene ein neuer Ableger des Chips M2, der als M2 Ultra oder auch M2 Extreme vermarktet werden könnte. Es soll auch Varianten mit 24 CPU-Kernen geben. Was die GPU betrifft, so rechnet man da mit 76 und 152 Cores. Ebenfalls könnten Apples neue Macs für Profis bis zu 256 GByte RAM bieten. Um das Verhältnis zu sehen: Ein „normaler“ M2 kommt auf acht CPU- und 10 GPU-Kerne.

Anzeige

Doch die potenziellen Käufer eines Mac Pro erwarten natürlich auch maximale Leistung, denn hier zählt möglicherweise jede Minute am Ende bares Geld. Interessenten sind hier Fotografen, Designer, Filmemacher, Spieleentwickler, Musiker und eben alle kreativen Bereiche. Die aktuellen Gerüchte zu einem neuen Mac Pro wurden dabei von Mark Gurman gestreut. Letzterer geht aber davon aus, dass wir vor jenem Modell auch noch neue MacBook Pro mit 14 und 16 Zoll und einen neuen Mac mini zu Gesicht bekommen werden.

Der neue Mac mini soll dabei den M2 nutzen, während die MacBook Pro bereits die noch nicht offiziell vorgestellten M2 Pro und M2 Max als SoCs einsetzen sollten. Apple selbst schweigt und genießt natürlich, sodass wir ebenfalls alle Informationen zu den potenziellen Geräten mit Vorsicht genießen sollten.

Quelle: Bloomberg