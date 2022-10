Nvidia GeForce: Mobile RTX 4090 und Co. tauchen auf

Nvidia hat bereits seine neuen Grafikkarten der Reihe RTX 40 für Desktop-PCs vorgestellt. Es sollen aber auch fünf mobile GPUs in den Startlöchern stehen. Auch jene basieren natürlich auf der Architektur Ada Lovelace und sollen wohl als GeForce RTX 4090 Mobile, RTX 4080 Ti Mobile, RTX 4070 Mobile, RTX 4060 Ti Mobile und RTX 4060 Mobile auf den Markt kommen.

Als GPU dienen konkret jeweils für die GN21-X11 (AD103) mit bis zu 175 Watt, die GN21-X9 (AD104) mit abermals 175 Watt, die GN21-X6 GPU (ADs106) mit bis zu 140 Watt, die GN21-X4 GPU (AD107) und die GeForce RTX 4060 Mobile alias GN21-X2 GPU mit der GPU AD107. Zu beachten ist, dass Nvidia aktuell noch zu diesen Grafiklösungen schweigt. Man rechnet damit, dass die neuen GeForce RTX 40 Mobile im Rahmen der CES 2023 im Januar in Las Vegas vorgestellt werden.

Während die mobilen GeForce RTX 40 also noch Gerüchten entsprechen, wurden die Desktop-Versionen schon präsentiert bzw. die RTX 4090 ist auch schon erhältlich. Trotz ihres hohen Preises ist sie aktuell größtenteils vergriffen. Wir wissen aber nicht, ob dies an einer hohen Nachfrage oder möglicherweise geringen an den Handel gelieferten Stückzahlen liegt.

Quelle: Harukate5719 (Twitter)