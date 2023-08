Bus Simulator 21 Next Stop – Official School Bus Extension erschienen

Ab heute erweitert das Add-on “Official School Bus Extension” den bestehenden “Bus Simulator 21 Next Stop” vom Publisher Astragon. In diesem Add-on wurden drei renommierte US-Schulbusse von der Marke “Blue Bird” in das Spiel integriert. Diese können in verschiedensten neuen Missionen für die Beförderung der Kinder zur Schule genutzt werden. Zusätzlich lassen sich mit der neuen Erweiterung eigenständige Schulbusrouten planen und abfahren, hier steht euch ein Planungstool zur Verfügung. Dieses Tool unterstützt die Auslastung und Planung der Routen, um möglichst viele Passagiere befördern zu können und die Sitzplätze eures Schulbusses optimal zu besetzen.

Wird diese Kapazität von Passagieren überschritten, muss eure Route angepasst und optimiert werden. Hier könnt ihr eigene Routen sehr effizient und nach eigenen Wünschen planen, damit der Bus optimal gefüllt ist. Das Ziel eurer Route ist, Kinder pünktlich und sicher zur Schule zu bringen, damit sie zum Unterrichtsbeginn im Klassenzimmer sitzen. Ein weiterer Aspekt ist natürlich der Verdienst. Je länger die Route und je höher die Passagieranzahl, umso mehr Geld gibt es zum Schluss auf eurem Konto des Busunternehmens.

Um die Erweiterung auf den bestehenden Maps zu nutzen, muss auf der US-Karte die Schulbus-Kampagne mit der Mission 12 der Hauptstory abgeschlossen werden. Auf der EU-Karte kann man bei Bedarf auch schon direkt zum Spielstart mit den Schulbussen loslegen. Nachdem der DLC freigeschaltet wurde, findet man im Kartenmenü im Bereich der Aufträge die Option, die Schulbus-DLC-Missionen zu starten und der Spieler wird danach gebeten, seinen ersten Schulbus am Depot abzuholen und mit der ersten Schulbustour zu starten.

Wie oben erwähnt, kommt eine neue Marke in den Bus Simulator 21 hinzu. Die Firma “Blue Bird” ist weltweit bekannt als Hersteller von typischen amerikanischen Schulbussen. Nun werden diese Busse in das bestehende Spiel integriert und stehen im Verlauf der verschiedenen Missionen im Spiel zur Verfügung:

Blue Bird All American FE: Ein 12,27 Meter langer, mit Frontmotor, 2 Achsen und einer Tür ausgestatteter Schulbus, der Platz für 89 Passagiere bietet.

Blue Bird All American RE: Dieser 12,27 Meter lange und mit einem Heckmotor, 2 Achsen und einer Tür ausgestattete Schulbus bietet ebenfalls Platz für 84 Passagiere.

Blue Bird Vision: Der ikonische Vision-Schulbus ist ebenfalls 12,27 Meter lang, verfügt über 2 Achsen und eine Tür, einen Benzin-Motor und bietet Platz für 83 Passagiere.

Der große Unterschied von amerikanischen Modellen zu den deutschen Bussen liegt in verschiedenen Sicherheitsfunktionen. Die Blue-Bird-Busse besitzen eine Schulbusschranke, um die Kinder daran zu hindern, über die Straße zu rennen. Zusätzliche Features sind die Warnbeleuchtung sowie das rote, ausfahrbare Stoppschild. Diese signalisieren dem Verkehr, dass der Bus an der Haltestelle wartet und Passagiere ein- bzw. aussteigen lässt.

Die “Bus Simulator 21 Next Stop – Official School Bus Extension” ist ab heute, den 30.8.2023, zum Preis von 12,99 EUR (UVP) für PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One als DLC in den digitalen Stores erschienen. Alternativ ist dieses Add-on auch als Teil des “Bus Simulator 21 Next Stop – Season Pass” erhältlich. Der Season Pass beinhaltet zum Bundle-Preis von 24,99 EUR (UVP) neben dem bereits erschienenen Ebusco Bus Pack und der in Kürze erscheinenden Official School Bus Extension auch noch das für den weiteren Verlauf des Jahres geplante “Thomas Built Buses Bus Pack” sowie die zum Jahresende erscheinende “Official Tram Extension”.

Quelle: Astragon