Epic Games Store: Ab sofort sind „ScourgeBringer“und „Songs of Silence“ gratis

Im Epic Games Store gibt es ab sofort wieder zwei kostenlose Spiele der Woche. Sie können bis inklusive 20. November 2025 um 17 Uhr der eigenen Sammlung hinzugefügt werden. Voraussetzung dafür ist lediglich, dass bei der Plattform ein Konto besteht oder neu angelegt wird – auch das ist natürlich kostenlos. In dieser Woche lösen dabei zwei Gratis-Games den Titel aus der letzten Woche, „Felix The Reaper„, ab.

So will der Epic Games Store in dieser Woche beispielsweise mit der Mischung aus Geschicklichkeitsspiel und Roguelite, „ScourgeBringer“, locken. Der Indie-Titel nutzt eine Grafik wie noch zu alten 8-bit-Zeiten. Wer mit diesem Stil und rasantem Gameplay etwas anfangen kann, darf sich hier natürlich gerne einmal einfuchsen.

Dazu gesellt sich als zweites Spiel noch „Songs of Silence“. Dies ist ein rundenbasiertes Strategiespiel im Fantasy-Szenario. Einerseits gibt es eine umfangreiche Story-Kampagne, andererseits ist es aber auch möglich im Mehrspieler-Modus mit bis zu sechs Spielern Gefechte auszutragen – entweder im Team oder einfach alle gegen alle. Dazu sollen noch zahlreiche Zufallskarten für schnelle Matches bei Laune halten.

Quelle: Epic Games Store