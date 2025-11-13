OnePlus 15 startet in Europa: Das kostet das Smartphone

OnePlus bringt das für den chinesischen Markt bereits vorgestellte Smartphone OnePlus 15 jetzt auch nach Europa bzw. Deutschland. Technisch bleibt es bei einem AMOLED-Display mit 6,78 Zoll Diagonale und einer Auflösung von 2.772 x 1.272 Pixeln bei bis zu 165 Hz Bildwiederholrate. Als SoC dient der Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Diesem stehen wahlweise 12 bzw. 16 GByte LPDDR5X-RAM zur Seite, gekoppelt mit 256 bzw. 512 GByte UFS-4.1-Speicherplatz. In China gibt es das mobile Endgerät auch mit 1 TByte Speicherplatz, diese Variante erscheint bei uns jedoch nicht.

Das OnePlus 15 nutzt Android 16 mit der Oberfläche OxygenOS 16 als Betriebssystem. Der Akku kommt auf beeindruckende 7.300 mAh. Er lässt sich kabelgebunden mit 120 Watt wieder aufladen und kabellos mit 50 Watt. Die Selfie-Kamera des Smartphones operiert mit 32 Megapixeln. Die rückseitige Kamera bietet 50 (Weitwinkel, OIS) + 50 (Ultra-Weitwinkel) + 50 (Telephoto, OIS) Megapixel an. Mittlerweile verzichtet OnePlus auf das Hasselblad-Branding. Mit der Kamera lassen sich auch 4K-Videos mit bis zu 120 fps und Dolby Vision aufzeichnen – oder 8K mit 30 fps.

Das OnePlus 15 ist nach IP69K vor Staub und Wasser geschützt. Es kommt in den Farben Sand Storm, Ultra Violet sowie Infinite Black auf den Markt. Die Variante mit 12 / 256 GByte kostet 949 Euro. Wer 16 / 512 GByte wünscht, zahlt 1.099 Euro. Bis 12. Dezember 2025 greift da aber direkt bei OnePlus ein Rabatt und der Preis fällt dadurch auf 999 Euro. Zudem bietet man den Käufern Gratis-Boni in Form der OnePlus Watch 3, des OnePlus Pad Lite und der OnePlus Buds Pro 3. Die ersten 100 Käufer erhalten sogar noch einen DJI Osmo Mobile 7 Gimbal kostenlos obendrauf.

Quelle: OnePlus