Epic Games Store: Ab sofort ist „Felix The Reaper“ gratis

Im Epic Games Store ist aktuell das Puzzle-Spiel „Felix The Reaper“ gratis zu haben. Als Spieler schlüpft man i die Rolle des Todesbringers Felix, der ironischerweise das Leben liebt. Es handelt sich hier um ein Einzelspieler-Abenteuer, das sich am besten mit dem Controller spielt. Am Ende muss man sich im Grunde einen Weg aus Schatten bahnen, um schleichend den Tod zu überbringen. Gewisse Ähnlichkeiten zu Titeln wie „Hitman Go“ sind nicht zu leugnen.

In „Felix the Reaper“ muss man also in den Schatten bleiben. Das wird dadurch erleichtert, dass man die Position der Sonne beeinflussen kann. Zudem verschiebt man Objekte, um den idealen Weg zu seinem Ziel freizulegen. Am Ende jedes Abschnitts muss man einen dem Tode geweihten Menschen sicher ins Jenseits befördern. Doch das Spiel ist kein düsterer Brocken, sondern mit viel Charme und Humor angereichert.

Zusätzlich spendiert Epic Games aber auch noch Zusatzinhalte für „Idle Champions of the Forgotten Realms“ aus dem Franchise Dungeons & Dragons. Das Spiel an sich ist ohnehin kostenlos, zeitlich beschränkt winken aber folgende Inhalte im Wert von 100 US-Dollar:

Gegenstände für die folgenden Champions: Nixie (Platz 1), Mehen (Platz 3), Schattenherz (Platz 6), Freely (Platz 7) und Tess (Platz 8)

Ein exklusiver Diener: Stachel der Skorpion

Nixie-Truhen: 32 „Platintruhen: Nixie“ mit 2 glänzenden Ausrüstungskarten garantiert

Mehen-Truhen: 32 „Platintruhen: Mehen“ mit 2 glänzenden Ausrüstungskarten garantiert

Schattenherz-Truhen: 32 „Platintruhen: Schattenherz“ mit 2 glänzenden Ausrüstungskarten garantiert

Freely-Truhen: 32 „Platintruhen: Freely“ mit 2 glänzenden Ausrüstungskarten garantiert

Tess-Truhen: 32 „Platintruhen: Tess“ mit 2 glänzenden Ausrüstungskarten garantiert

Zwei-Wochen-Stärkungstränke: 1 Trank des Edelsteinjägers und 1 Trank des Goldjägers

Dieses Angebot ist für alle Spieler verfügbar, die sich über den Epic Games Store anmelden, sowohl neue als auch erfahrene.

Quelle: Epic Games Store