Rockstar Games verschiebt GTA VI erneut – auf November 2026

Rockstar Games hat die Veröffentlichung von Grand Theft Auto VI ein weiteres Mal verschoben. Wie das Studio am Donnerstag mitteilte, soll das heiß und lange ersehnte Open-World-Spiel nun am 19. November 2026 erscheinen. Ursprünglich war der Release für 2025 geplant, bevor er bereits in diesem Frühjahr auf Mai 2026 verlegt wurde.

In der offiziellen Erklärung begründet Rockstar die erneute Verzögerung mit dem Wunsch nach zusätzlicher „Polishing-Zeit“, um die hohen Erwartungen der Fans zu erfüllen. „Wir wissen, dass das Warten lang war, aber die zusätzlichen Monate ermöglichen es uns, das Spiel mit dem Qualitätsniveau abzuschließen, das ihr von uns erwartet – und verdient“, heißt es in dem Statement.

GTA VI wird die Spieler in den fiktiven US-Bundesstaat Leonida und in eine moderne Version von Vice City führen – ein Setting, das bei vielen Fans nostalgische Erinnerungen an den Klassiker von 2002 wecken dürfte.

Die Ankündigung kommt zu einem sensiblen Zeitpunkt: Nur kurz vor dem Quartalsbericht von Take Two Interactive, der Muttergesellschaft von Rockstar. Zudem sorgt die Nachricht für zusätzlichen Unmut, nachdem es in den vergangenen Wochen zu Entlassungen in den Rockstar-Büros in Kanada und Großbritannien gekommen war. Laut der Gewerkschaft IWGB handelt es sich dabei um einen Fall von „Union Busting“, da viele der entlassenen Mitarbeiter Gewerkschaftsmitglieder oder im Beitrittsprozess gewesen sein sollen.

Mit dieser dritten Verschiebung wächst die Ungeduld der Community weiter – doch vielleicht gilt diesmal das alte Sprichwort: „Aller guten Dinge sind drei.“ Wenn alles nach Plan läuft, könnten wir Ende 2026 endlich wieder durch die neonbeleuchteten Straßen von Vice City cruisen.

Quelle: Rockstar Games