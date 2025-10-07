KI-generierte Games: Elon Musk will sie bereits 2026 veröffentlichen

Der Unternehmer Elon Musk ist bekannt für seine Mitwirkung bei Tesla, Starlink und natürlich dem von ihm gekauften Netzwerk X, ehemals Twitter. Musk, der auch als Verbündeter des US-Präsidenten Donald Trump in der Vergangenheit für Schlagzeilen sorgte, sieht sich auch als Gamer. Bekannt ist, dass er Titel wie „Elden Ring“ liebt. Nun hat er angekündigt, dass ein Unternehmen xAI noch vor Ende 2026 ein „großartiges KI-generiertes Spiel“ veröffentlichen werde.

Das überrascht, auch vor dem Hintergrund, dass Musk erst für 2027 mit „wirklich guten“ KI-generierten Filmen rechnet. Denn eigentlich ist die Generierung von Videos in einem fortgeschritteneren Stadium als jene von Spielen. So sind die interaktiven Erlebnisse für künstliche Intelligenz doch deutlich komplexer. Das hat beispielsweise auch schon Microsoft erfahren müssen. Der Hersteller hat eine KI-generierte Version von „Quake 2“ als Tech-Demo veröffentlicht. Damit zog man sich den Spott von sowohl Entwicklern als auch der Community zu.

Inwiefern xAI da also mit von Menschen erschaffenen Spielen mithalten wird, muss die Zeit zeigen. Vermutlich werden die ersten Gehversuche in Bezug auf komplett KI-generierte Games doch eher holprig laufen.

