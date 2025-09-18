Epic Games Store: Ab sofort sind „Project Winter“ und „Samorost 2“ gratis

Im Epic Games Store sind ab sofort wieder zwei neue Spiele kostenlos, welche die Gratis-Games der letzten Woche ablösen. Freilich will die Plattform über diese Aktionen auch Neukunden gewinnen. Denn da schwingt eben die Hoffnung mit, dass diese am Ende nicht nur die kostenlosen Spiele mitnehmen, sondern vielleicht auch irgendwann im Store den ein oder anderen Euro investieren.

Anzeige

In dieser Woche ist dabei „Project Winder“ kostenlos. Dabei handelt es sich um ein Online-Multiplayer-Spiel, das Survival-Elemente enthält. Acht Spieler versuchen zusammenzuarbeiten, um zu überleben, doch unter ihnen können auch Verräter sein, welche die anderen sabotieren. Für die Überlebenden ist es das Ziel, Rettung aus der Wildnis zu erhalten und somit das Funkgerät in einer abgelegenen Hütte zu reparieren. Währenddessen versucht der Verräter aber das Vorgehen der anderen Überlebenden zu sabotieren, ohne aufzufliegen.

Dazu gesellt sich „Samorost 2“ von Amanita Design, die in den vergangenen Wochen schon viele Gratis-Spiele für den Epic Games Store geliefert haben. Das Spiel erzählt die surreale Geschichte eines Weltraumgnoms, dessen Hund von bösartigen Aliens entführt wurde.

Quelle: Epic Games Store