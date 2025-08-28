Epic Games Store: Ab sofort sind „Machinarium“ und „Make Way“ gratis

Im Epic Games Store sind ab sofort wieder zwei neue Spiele kostenlos. Diese lösen die Gratis-Games aus der letzten Woche ab. Erneut hat man sich dabei mit den schrägen Entwicklern von Amanita Design zusammengetan. Diese hatten in den vergangenen Wochen gleich mehrere Gratis-Titel gestellt. Das ist auch in dieser Woche wieder der Fall – dieses Mal in Form von „Machinarium“.

Anzeige

In „Machinarium“ hilft der Spieler Josef dem Roboter, seine Freundin Berta zu retten. Das Ganze ist ein Puzzle-Spiel, das an Point-and-Click-Adventure aus alten Tagen erinnert. Sowohl Charaktere als auch Hintergründe sind von Hand gezeichnet worden, was in Kombination mit dem Soundtrack von Floex für eine spezielle Atmosphäre sorgt. Dabei setzt „Machinarium“ auf ein minimales Interface und verzichtet auf Dialoge.

Dazu gesellt sich das Top-Down-Rennspiel „Make Way“, das vor allem auf Multiplayer-Spielspaß setzt. Dabei lassen sich auch eigene Rennstrecken erstellen, um die Community zu fordern. Mit der Zeit spielt man auch im Multiplayer neue Komponenten frei, die man zum Bau der eigenen Tracks verwenden darf.

Wer die beiden Spiele bereits in seiner Sammlung hat oder schlichtweg kein Interesse hat, muss sich nicht allzu lange gedulden. Schon am Donnerstag der nächsten Woche gibt es um 17 Uhr die nächsten beiden Gratis-Spiele.

Quelle: Epic Games Store