Corsair Xeneon Edge: Zusatz-Touchscreen für Gamer und Kreative

Corsair hat für Gamer und Kreative das Zusatz-Display Xeneon Edge mit 14,5 Zoll Diagonale vorgestellt. Es handelt sich hier um einen kompakten Touchscreen auf LCD-Basis (AHVA-Panel) mit 60 Hz Bildwiederholrate und einer Auflösung von 2.560 x 720 Pixeln. Auf dem Display lassen sich beispielsweise CPU-, GPU- und Systemmetriken sowie Chat-Kanäle und Musik-Apps anzeigen. Etwa ist es möglich, so ohne Ablenkungen auf dem Hauptbildschirm eine Spotify-Playlist zu bedienen.

In Zukunft soll es möglich sein, den Corsair Xeneon Edge ähnlich wie ein Elgato Stream Deck zu verwenden. Auch Elgato gehört ja zu Corsair. Widgets und Shortcuts sollen bei Gaming und Arbeit aushelfen. Etwa lassen sich auch Schnellzugänge zu KI-Tools auf den Touchscreen legen. Dabei misst das Gerät 372 x 120 x 20 mm und kann auf unterschiedlichen Wegen aufgestellt und montiert werden. Etwa kann der Screen auch im Inneren eines PCs über einen 360-mm-Lüfterplatz befestigt werden. Auch an einer Seitenabdeckung oder einer beliebigen Metalloberfläche hält der Screen über 14 separate Magnete auf der Rückseite des Gehäuses.

Alternativ steht der Xeneon Edge auf dem mitgelieferten Tischständer. Er lässt sich aber auch über zwei 1/4-Zoll-Gewindepunkte an Halterungen fixieren. Dank Fünf-Punkte-Touchbedienung lässt sich der Screen leicht als zusätzlich Bedienmöglichkeit in den Alltag integrieren. Der Anschluss von Desktop-PCs und Notebooks erfolgt wahlweise via USB-C für den DisplayPort Alt-Mode oder über HDMI. Der Touchscreen unterstützt sowohl das Quer- als auch das Hochformat von Windows und kann mit den integrierten Windows-Tools als einfacher Zweitbildschirm verwendet werden.

Den vollen Funktionsumfang kann man aber erst mit der Begleit-Software Corsair iCue ausschöpfen. In Deutschland gibt es den Corsair Xeneon Edge ab sofort direkt über den Hersteller und ab den kommenden Wochen dann auch im breiteren Handel. Der Preis von 259,99 Euro hat sich allerdings gewaschen. Denn dafür könnte man sich auch schon einen günstigen Zweitmonitor leisten.

Quelle: Pressemitteilung