Amazon stellt am 30. September 2025 brandneue Geräte vor

Amazon wird am 30. September 2025 neue Geräte vorstellen. Für jenes Datum hat das Unternehmen mittlerweile ein Hardware-Event bestätigt. Auch wenn offen ist, was für Devices genau wir an jenem Datum zu Gesicht bekommen werden, so rechnet man fest mit neuen Echo-Lautsprechern sowie E-Book-Readern der Reihe Kindle.

Anzeige

Es ist auch sehr wahrscheinlich, dass Amazon an jenem Datum neue Modelle der Reihe Fire TV enthüllen wird. Die preisgünstigen Streaming-Player gelten seit jeher als eine der wichtigsten Pforten in den Prime-Kosmos des Unternehmens. In den USA dürfte man die neuen Geräte auch intensiv mit der verbesserten KI-Assistentin Alexa Plus bewerben. In Europa hat man jene aber bislang noch nicht ins Rennen geschickt. Eventuell gibt es da zu einem Launch ja auch am 30. September 2025 neue Angaben.

In Bezug auf die Fire TV könnte es neben Streaming-Playern auch neue Mini-LED-TVs geben. Generell ist mit einem durchaus spannenden Event zu rechnen. Zumal erstmals der ehemalige Microsoft Manager Panos Panay, jetzt bei Amazon Leiter der Hardware-Sparte, Einfluss auf die Entwicklung gehabt haben dürfte.

Quelle: The Verge