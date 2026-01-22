Apple plant angeblich ein KI-Wearable mit Kameras

Apple soll an einem neuen Wearable arbeiten, das aus dem Rahmen fallen könnte. Demnach soll es sich um eine Art Anstecker / Pin handeln, der mit Kameras ausgestattet ist. Die Größe soll einem AirTag ähneln. Die Funktionen sollen sich wohl auf künstliche Intelligenz fokussieren. Demnach soll die neue KI-Generation von Siri eine entscheidende Rolle spielen. Allerdings befindet sich das Produkt derzeit noch in der Entwicklung, sodass es am Ende verschoben werden oder gar nicht auf den Markt kommen könnte.

Es wäre schließlich nicht das erste Mal, dass Apple an einem spannenden Produkt werkelt, dieses aber am Ende vor einer Veröffentlichung zu den Akten gelegt wird – siehe das lange in der Entwicklung befindliche Apple Car. Bestehen könnte Apples AI Pin jedenfalls aus Metall und Aluminium. Angeblich integriert das Wearable dann verschiedene Weitwinkel- und Ultra-Weitwinkel-Kamerasensoren. Dazu sollen sich für eine erweiterte Wahrnehmung und Kommunikationsmöglichkeiten drei Mikrofone und ein Lautsprecher gesellen.

Auch die physische Steuerung soll über eine Taste an der Seite möglich sein. Über Apples KI-Wearable könnten Besitzer dann Fotos aufnehmen, Videos anfertigen, Audio abspielen sowie Umgebungsgeräusche auswerten lassen. Vermutlich wird sich das Gerät kabellos aufladen lassen. Offen ist noch, ob der Hersteller aus Cupertino das Gerät als eigenständiges Produkt vermarkten will oder es eher als Anhängsel eines bereits erhältlichen Geräts vertreiben könnte.

Mit einer Veröffentlichung des Apple AI Pins rechnet man ohnehin frühestens für 2027. Man darf gespannt sein, ob sich da wirklich etwas ergibt. Apple selbst schweigt natürlich.

Quelle: The Information