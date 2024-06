Amazfit Helio Ring: Fitness-Wearable startet in Europa

Amazfit bringt seinen Helio Ring in Deutschland auf den Markt. Dabei handelt es sich um ein Fitness-Wearable, das am Finger getragen wird. Vergleichbar ist dieses Modell etwa mit dem Samsung Galaxy Ring. So erfasst der Amazfit Helio Ring etwa Daten wie den Puls, den Sauerstoffgehalt des Blutes und den VO2-Max-Wert. Darauf basierend schätzt man die Trainingsbelastung. In der Zepp-App des Anbieters erhalten Kunden dann Trainingsempfehlungen, Analysen und auch KI-basierte Anleitungen zur Regeneration des Körpers und Optimierung des Trainings.

Anzeige

Der Amazfit Helio Ring wiegt 4 Gramm und ist bis 10 ATM wasserdicht, kann also auch zum Schwimmen genutzt werden. Dank seiner Titanlegierung soll der Ring besonders hautfreundlich sein. Das Wearable ist zur 24-Stunden-Überwachung der eigenen Gesundheitsdaten geeignet. Wer die Zepp-App des Herstellers nicht dauerhaft nutzen will, kann die Daten auf Wunsch auch an Apps wie Adidas Running, Strava, Komoot, Relive, Google Fit und Apple Health reichen.

In Deutschland ist der Amazfit Helio Ring bereits erhältlich und kostet 299,99 Euro. Zunächst bietet man nur zwei Größen an – 10 (ab 20. Juni 2024) und 12 (ab Anfang Juli 2024). Weitere Varianten sollen bald folgen. Direkt zum Start will man geneigte Käufer zudem mit Kombi-Angeboten locken, die jeweils eine Smartwatch im Bundle offerieren.

Amazfit Helio Ring + Amazfit Cheetah Pro für € 449,90

Amazfit Helio Ring + Amazfit T-Rex Ultra für € 549,90

Amazfit Helio Ring + Amazfit Falcon für € 649,80

Quelle: Amazfit