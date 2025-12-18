Epic Games Store: Ab sofort ist „Jotunnslayer: Hordes of Hel“ gratis

Ab sofort ist im Epic Games Store wieder ein neues Spiel gratis, welches den Titel aus der letzten Woche, „Hogwarts Legacy“, ablöst. In diesem Fall handelt es sich um das martialische „Jotunnslayer: Hordes of Hel“. Das Game kann komplett kostenlos über die Plattform beansprucht und damit dauerhaft der eigenen Sammlung hinzugefügt werden. Einzige Voraussetzung ist natürlich ein (ebenfalls kostenloses) Konto im Epic Games Store.

„Jotunnslayer: Hordes of Hel“ ist ein Roguelike-Spiel, das in der nordischen Mythologie angesiedelt ist. Der Spieler muss möglichst lange gegen die Gegnerhorden bestehen und erhält dafür Segnungen der nordischen Götter. Immer wieder lockern dabei Kämpfe gegen mächtige Bosse das Geschehen auf. Man kämpft sich durch neun Welten und erledigt dabei auch unterschiedliche Missionen, um mit jedem Anlauf ein kleines bisschen stärker zu werden.

Dabei hat der Spieler die Auswahl aus unterschiedlichen Charakteren mit verschiedenen Stärken und Schwächen. „Jotunnslayer: Hordes of Hel“ kann man sich daher sicher einmal für lau ansehen. Wer das Spiel seinem Pile of Shame hinzufügen möchte, findet es ab sofort gratis im Epic Games Store!

Quelle: Epic Games Store