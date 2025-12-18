Redmi Note 15 Pro+ 5G: Smartphone ist bereits in Deutschland erhältlich

Xiaomi hat in Deutschland ohne irgendeine Vorankündigung das Smartphone Redmi Note 15 Pro+ 5G auf den Markt gebracht. Das mobile Endgerät ist mit 8 GByte RAM und 256 GByte Speicherplatz bereits zum Preis von 499 Euro erhältlich. Die Version mit 12 / 512 GByte kostet dann 549 Euro. Interessierte haben die Wahl aus den drei Farben Blau, Braun und Schwarz. Als Chip dient der Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4.

Vorsicht ist jedoch geboten, wenn man das neue Redmi Note 15 Pro+ 5G in der europäischen Version der bereits länger erhältlichen chinesischen Variante gegenüberstellt. Technisch gibt es da nämlich einige Abweichungen. Beispielsweise nutzt die chinesische Version eine Kamera mit 50 (Weitwinkel, OIS) + 8 (Ultra-Weitwinkel) + 50 (Telephoto, OIS) Megapixeln. In Europa fällt die Telephoto-Cam leider komplett weg, dafür löst der Weitwinkel-Sensor jetzt mit 200 Megapixeln auf. In beiden Fällen dient im Übrigen ab Werk Android 15 mit HyperOS 2 als Betriebssystem.

Unterschiede gibt es wieder beim Akku. Das Redmi Note 15 Pro+ 5G verwendet in China einen Akku mit 7.000 mAh, der mit 90 Watt geladen werden kann. In Europa sind es zwar nur 6.500 mAh, dafür kann jedoch mit 100 Watt aufgeladen werden. Reverse-Charging ist mit 22,5 Watt möglich. Eine kleine Abweichung betrifft auch das AMOLED-Display mit 6,83 Zoll Diagonale, 120 Hz, Bildwiederholrate und einer Spitzenhelligkeit von 3.200 Nits. In Europa löst der Screen minimal höher auf – mit 2.772 x 1.280 (Europa) statt 2.772 x 1.220 Pixeln (China).

Das Redmi Note 15 Pro+ 5G setzt auch auf eine Frontkamera mit 32 Megapixeln, Stereo-Lautsprecher mit Dolby Atmos, einen Under-Display-Fingerabdruckscanner sowie die Schnittstellen NFC, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6E, GPS, USB-C, Dual-SIM (mit eSIM), 4G LTE und 5G. Obendrein ist das Smartphone nach IP66, IP68, IP69 und IP69K vor Staub und Wasser geschützt.

Quelle: MediaMarkt