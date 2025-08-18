Redmi Note 15 Pro: Xiaomi bestätigt das Datum und verrät erste Details

Xiaomi will seine neuen Smartphones der Reihe Redmi Note 15 Pro am 21. August 2025 vorstellen. Zunächst wird es sich um die Geräte für den chinesischen Markt handeln. Allerdings sind diese Modelle später auch für den europäischen Markt sehr wahrscheinlich. Neben der offiziellen Bestätigung des Termins liegen auch erste Bilder vor, welche der Hersteller selbst in sozialen Netzwerken gepostet hat.

Anzeige

Vorstellen wird Xiaomi die beiden Redmi Note 15 Pro und Redmi Note 15 Pro+ also noch in dieser Woche. Beide Smartphones werden nach IP68 vor Staub und Wasser geschützt sein. Speziell das Redmi Note 15 Pro+, soll ein AMOLED-Display mit 1.5K-Auflösung mitbringen und einen großen Akku mit 7.000 mAh verwenden. Die Hauptkamera soll drei Sensoren nutzen. Die Weitwinkel- und Telephoto-Cam sollen dabei jeweils 50 Megapixel erreichen. Als Chip wird voraussichtlich der Snapdragon 7s Gen 4 zum Einsatz kommen.

Bestätigt hat Xiaomi auch schon, dass das Redmi Note 15 Pro+ an der Vorderseite durch Dragon Crystal Glass geschützt wird. Zur weiteren Ausstattung sollen bis zu 16 GByte RAM und Android 15 als Betriebssystem zählen.

Alles Weitere zu den technischen Daten der Redmi Note 15 Pro und Pro+ erfahren wir dann schon am Donnerstag. Der internationale Launch wird allerdings, wie erwähnt, erst später stattfinden.

Quelle: Redmi (Weibo)