„Borderlands 4“ gratis beim Kauf von GeForce RTX 50

Im September soll der vierte Teil der Spieleserie „Borderlands“ erscheinen. Passend dazu bietet Nvidia das neue Spiel „Borderlands 4“ beim Kauf eigener Grafikkarten sowie entsprechender Systeme mit GeForce-Chips kostenlos an. Allerdings sind nicht alle GeForce-GPUs dafür vorgesehen, Nvidia behält dies den teureren Modellen vor.

Laut Nvidia bekommen nur Käufer einen Gratis-Code für „Borderlands 4“, wenn es sich um eine GeForce RTX 5090, 5080, 5070 Ti oder 5070 handelt. Dazu gehören die Grafikkarten selbst, aber auch Komplett-PCs oder Notebooks mit entsprechenden GPUs. Immerhin gehört auch das „Gilded Glory Pack“ dazu, mit dem Charaktere und Waffen individualisiert werden können.

Die neuen GeForce RTX 5060 und 5060 Ti Mittelklasse-Grafikkarten gehören leider nicht zu dieser Aktion, obwohl das Spiel selbst keine hohen Anforderungen an die Hardware stellt. Spieler sollten für „Borderlands 4“ laut Epic Games mindestens eine GeForce RTX 2070 oder Radeon RX 5700 XT besitzen. Empfohlen werden auch lediglich Grafikkarten früherer Generationen, nämlich GeForce RTX 3080 oder Radeon RX 6800 XT. Eine GeForce RTX 5060 sollte das Spiel deshalb problemlos beherrschen.

„Borderlands 4“ wird diese Woche auf der Gamescom gezeigt und ist in Köln auch für einige Gamescom-Awards nominiert. Das Spiel soll am 12. September 2025 für Windows, PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheinen sowie am 3. Oktober für die Switch 2 von Nintendo. Die Borderlands-Spiele mit Space-Western- und Science-Fantasy-Setting vereinen die Genres Ego-Shooter und Action-Rollenspiel und sind bekannt für ihren speziellen Humor und charakteristischen Cel-Shading-Grafikstil.

Wer ohnehin eine neue High-End-Grafikkarte braucht und stark an „Borderlands 4“ interessiert ist, sollte sich vor dem Kauf aber erkundigen, ob der Händler ebenfalls an dieser Nvidia-Aktion teilnimmt.

Quelle: Nvidia