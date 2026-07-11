Akluer 480L-B im Test

Wer im Homeoffice mehr Bewegung in den Alltag bringen möchte, ohne dafür ein sperriges Fitnessgerät im Wohnzimmer aufzustellen, stößt früher oder später auf Untertisch-Laufbänder – sogenannte Walking-Pads. Ein Anbieter, der in diesem noch jungen Marktsegment zunehmend präsent ist, ist Akluer, der mit mehreren kompakten Modellen gezielt Nutzer anspricht, die während der Arbeitszeit nebenbei Schritte sammeln möchten.
In unserem Test haben wir das Akluer 480L-B über einige Wochen im Alltag ausprobiert und genauer unter die Lupe genommen. Die Modellvariante verfügt über einen ausklappbaren Handgriff aus Metall, der im ausgeklappten Zustand den schnelleren Laufmodus freischaltet. Ansonsten bietet das kompakte Walking-Pad eine Fernbedienung, eine manuelle Steigungsfunktion und eine hohe Traglast von 150 kg. Der Preis liegt bei rund 160 Euro.
Mit unserem Rabattcode „HWA480B“ könnt ihr das Walking.Pad aber bereits für 139 Euro bei Zigbuy bestellen.
Im Testbericht erfahrt ihr, wie es sich in Sachen Laufkomfort, Geräuschentwicklung und Praxistauglichkeit unter dem Schreibtisch schlägt.
Technische Daten des Akluer 480L-B
Neben der Variante mit ausklappbarem Handgriff existiert mit dem 480L-A noch eine zweite Version ohne Handgriff. Die maximale Laufgeschwindigkeit beträgt dann entsprechend 6 km/h. Ansonsten unterscheiden sich die Walking-Pads kaum.
|Merkmal
|Wert
|Modell
|Akluer 480L-B
|Produkttyp
|Schreibtisch-Laufband / Walking-Pad
|Geschwindigkeitsbereich
|1–12 km/h (ausgeklappt) / 1-6 km/h (eingeklappt)
|Steigung
|manuell 5%
|Motorleistung
|2,5 PS
|Max. Benutzergewicht
|150 kg
|Lauffläche
|ca. 100 × 40,9 cm
|Geräteabmessungen
|ca. 115 × 56 × 101 cm (ausgeklappt) / ca. 125 x 56 x 10 cm (eingeklappt)
|Gerätegewicht
|ca. 19,3 kg
|Bedienung
|Fernbedienung + LED-Display
|Lautstärke
|45 dB
|Einsatzbereich
|Unter dem Schreibtisch / Homeoffice
Lieferumfang
Das Akluer 480L-B Walking-Pad ist gut verpackt und kommt mit folgendem Lieferumfang daher:
- Akluer 480L-B Walking-Pad
- Tablet-Halterung
- Fernbedienung inkl. Batterien
- Benutzerhandbuch auf Englisch
- 1 kleine Flasche Schmieröl
- 2 Schrauben zur Fixierung des Handgriffs
- Ersatzbatterie für Bedienung in der Handgriff-Halterung
- Sicherungsleine
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