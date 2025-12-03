Saugroboter Narwal Flow im Test

Anzeige

Narwal hat mit der Flow-Serie zwei neue Modelle auf den Markt gebracht, welche bei diesem Hersteller erstmals keine rotierenden Wischmops mehr einsetzen, sondern eine Art Wischband mit einem austauschbaren Bezug. Es ähnelt einer Walze, ist aber nicht komplett rund und vergrößert dadurch die Auflagefläche erheblich. Außerdem kann sie seitlich ausgefahren werden, um nah am Rand wie etwa einer Wand wischen zu können.

Außerdem gibt es jetzt ohne Umwege die Option, beim Kauf zwischen zwei Varianten zu wählen: Klassisch mit zwei Wasserbehältern oder eine deutlich flachere Version mit Frisch- und Abwasseranschluss. Die Möglichkeit einer Umrüstung ist hingegen entfallen.

Ich gehe in diesem Review nur auf die Variante mit Wasserbehältern ein, dessen offizieller Preis bei 1299 Euro liegt. Die neue kompakte Variante stelle ich euch zeitnah in einem weiteren Review vor. Es hat sich aber deutlich mehr geändert als nur die Wischwalze, Details folgen auf den nächsten Seiten.