Nintendo Switch 2: Neue Version mit austauschbarem Akku bestätigt

Die Nintendo Switch 2 ist 2025 auf den Markt gekommen und am Markt durchaus erfolgreich. Doch jetzt naht eine Revision. Bedauerlicherweise wird es sich jedoch nicht um die von vielen Fans erhoffte OLED-Version handeln. Vielmehr will Nintendo mit einem Refresh den Austausch des Akkus erleichtern. Damit will man offenbar auch neuen EU-Verordnungen entsprechen, welche strengere Vorgaben im Sinne der Nachhaltigkeit und Reparierbarkeit machen.

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Offen ist jedoch, wie leicht der Austausch vonstattengehen wird. Denn da sind die Vorgaben der EU relativ offen gestaltet. Es muss also nicht zwangsweise auf ein klassisches Batteriefach hinauslaufen. Es reicht, wenn der Akku nicht in der Nintendo Switch 2 fest verklebt wird und ohne spezielles Werkzeug entfernt werden kann. Auch das dürften viele Laien weiterhin aus Angst vor versehentlichen Beschädigungen scheuen.

Nintendo könnte im Sinne der EU-Richtlinie auch die Joy-Cons und den Pro-Controller umgestalten, welche ebenfalls fest verbaute Akkus nutzen. Dazu fehlen derzeit jedoch noch Angaben. Spannend wird auch die Frage sein, ob Nintendo die Revision der Switch 2 ausschließlich in der EU oder vielleicht weltweit anbieten wird,

Quelle: Nintendo