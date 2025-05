Nintendo Switch 2: Neuer Betriebsmodus schont den Akku

Nintendo führt für die kommende Switch 2 einen speziellen Betriebsmodus ein, der die Lebensdauer des integrierten Akkus verlängern soll. So setzt dieser Modus ein Limit für die maximale Aufladung – 90 % der Kapazität. Freilich müsst ihr im Ergebnis mit einer geringeren Laufzeit leben, dafür soll der Akku eben über die Jahre besser in Schuss bleiben.

Anzeige

Das Prinzip ist keine Erfindung von Nintendo, sondern auch im Markt für Smartphones und Tablets verbreitet. Da bieten euch ebenfalls viele Hersteller ähnliche Modi an, um die Lebensdauer der Akkus zu erhöhen – auf Kosten der unmittelbaren Laufzeit. Der Hintergrund ist, dass Lithium-Ionen-Akkus am meisten bei besonders niedrigen oder hohen Ladeständen strapaziert werden. Im Idealfall hält man solche Akkus also möglichst auf Ladeständen zwischen z. B. 20 bis 90 %.

Um die Lebensdauer der Akkus und damit der Geräte mit fest verbauten Exemplaren zu erhöhen, bieten deswegen bereits viele Hersteller solche akkuschonenden Modi für ihre mobilen Endgeräte an. Da reiht sich nun eben auch Nintendo mit seiner Switch 2 ein. Zu ergänzen ist, dass dieser Modus vollkommen optional ist. Wer also lieber die volle Kapazität ausreizen möchte, kann auch das weiterhin so handhaben.

Die Nintendo Switch 2 erscheint am 5. Juni 2025 und kostet 469 Euro. Die nächste Generation der Konsole kann jetzt unter anderem eine 4K-Auflösung ausgeben, unterstützt HDR und setzt auf einen mit 1080p höher auflösenden LC-Bildschirm mit vergrößerter Diagonale. Obendrein steckt natürlich mächtigere Hardware im Inneren.

Quelle: Engadget