Sony PlayStation 5: Fast 80 Mio. verkaufte Exemplare

Sony hat gegenüber Investoren bestätigt, dass man bislang rund 77,8 Mio. Exemplare der PlayStation 5 verkaufen konnte. Allein in seinem 4. Fiskalquartal 2024 setzte das Unternehmen zuletzt rund 2,8 Mio. Exemplare ab. In seinem gesamten Fiskaljahr 2024 sind es 18,5 Mio. Einheiten gewesen. In Zukunft könnten die Absätze aber weiter zurückgehen. So hatte Sony den Verkaufspreis der Digital Edition erst kürzlich um 50 Euro erhöht. Aufgrund der aktuellen US-Zollpolitik sind weitere Preiserhöhungen denkbar.

Anzeige

So rechnet Sony damit, dass die Zollpolitik der USA bzw. des US-Präsidenten Donald Trump das Unternehmen rund 610 Mio. Euro kosten könnte. Mittelfristig könnte Sony daher auch Versuche starten, die PlayStation 5 in den USA fertigen zu lassen, wie das Unternehmen gegenüber Stakeholdern erklärte. Bis dies möglich sei, denke man aber darüber nach, die steigenden Kosten durch die Zölle direkt an die Kunden weiterzugeben. Das würde eben unweigerlich zu Preiserhöhungen führen.

Offen ist, in welchen Regionen Sony dann den Preis der PlayStation 5 erhöhen könnte – speziell in den USA oder eher weltweit? Aktuell sinken die Absatzzahlen der Konsole ohnehin. In seinem 4. Fiskalquartal 2024 lieferte Sony 2,8 Mio. Einheiten der Konsole aus – das sind satte 38 % weniger als im 4. Fiskalquartal 2023. Für 2025 rechnet Sony mit 15 Mio. ausgelieferten PlayStation 5, was ein weiterer Rückgang aufgrund zunehmender Marktsättigung wäre.

Angekurbelt hätte die Absatzzahlen sicherlich das Erscheinen von „Grand Theft Auto VI“. Doch dieser Titel ist jüngst auf Mai 2026 verschoben worden.

Quelle: Sony